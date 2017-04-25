КНДР провела масштабные военные учения со стрельбами - СМИ

КНДР провела масштабные учения со стрельбами в честь 85-й годовщины основания Корейской народной армии. Об этом сообщил агентству Yonhap источник в правительстве.

"Северная Корея провела масштабные учения в районе восточного портового города Вонсан. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын", - отмечает агентство.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп направил к Корейскому полуострова американскую авианесущую группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон» в ответ на усиление напряженности через испытания Пхеньяном баллистических ракет. 23 апреля два японских эсминца присоединились к корабельной группе «Карла Винсона» для демонстрации солидарности.

На фоне напряжения отношений появилось сообщение о задержании Пхеньяном гражданина США, который пытался выехать из КНДР. В Северной Корее задержаны еще по меньшей мере двое американских граждан.