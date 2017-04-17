Россия и Китай шпионят за американским авианосцем, который направляется в КНДР – СМИ

Российская Федерация и КНР отправили разведывательные корабли, чтобы следить за американским авианосцем "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову. Об этом пишет издание The Associated Press со ссылкой на источники в правительстве Японии, передает DW.

Отмечается, что скорее всего РФ и Китай хотят отследить маневры авианосца, которые могут означать, что США готовы к военным действиям против Северной Кореи.

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Издание также сообщает, что разведывательные корабли могли отправить для того, чтобы отправить американским властям некий "предупредительный сигнал", ведь КНР и Россия ранее выразили обеспокоенность жесткой позицией американских властей в отношении ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщал УНИАН ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра" стратегического терпения США "закончилась", в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом он сказал 17 апреля во время посещения Демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая является фактической границей между Южной Кореей и КНДР.

Пенс заявил, что США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров".

"Тем не менее рассматриваются все варианты действий для достижения цели и обеспечения стабильности народа этой страны (Южной Кореи, — ред.)", — сказал вице-президент США.