Во Франции из-за подозрительной машины эвакуировали избирательный участок

На востоке Франции в городе Безансон из-за подозрительной машины эвакуировали избирательный участок. Эвакуацию объявили после того, как перед зданием оставили ранее угнанный автомобиль с работающим двигателем. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает Reuters.

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Подозрительный автомобиль значился как украденный. Его номера были подделаны. Граждан попросили покинуть участок, пока саперы осматривали машину.

Во Франции сегодня происходит первый тур президентских выборов. Меры безопасности ужесточены в связи несколькими недавними терактами. Избирательный процесс охраняют 50 тысяч правоохранителей.