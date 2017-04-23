В армянском Гюмри убили российского военнослужащего

В субботу, 22 апреля, около 17:00 по местному времени в Гюмри в Армении местный мужчина убил российского контрактника с военной базы РФ, которая дислоцируется в этом городе. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщили в управлении информации и связей с общественностью полиции Армении, передает ТАСС.

"22 апреля около 17:00 по местному времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри" , - подтвердили в Южном военном округе РФ.

Сейчас выясняют обстоятельства и причины убийства.

"По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили военные.

В станции скорой медицинской помощи Гюмри рассказали, что вызов к ним поступил около 17:30. По телефону сообщили, что возле магазина "Арго" на Курской площади лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть.