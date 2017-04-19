СК РФ предъявил обвинения еще двум командирам ВСУ за защиту Украины от российской агрессии

Следственный комитет РФ выдвинул обвинения еще двум командирам украинской армии за защиту Украины от российской агрессии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командиру 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16 отдельного мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнику Олегу Громадскому», - говорится в сообщении.

Заявляется, что командиров обвиняют в обстреле «объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданских лиц, не участвующим в вооруженном противостоянии».

В Следственном комитете России решили, что военнослужащие 58-й бригады ВСУ «выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины».

«Следствием продолжается целенаправленна работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против мирного населения», - заявили в ведомстве.

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Как сообщалось, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.

В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.

«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном, это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и, завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления», - заявил глава комитета Александр Бастрыкин.

30 сентября 2014 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года ГПУ сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.