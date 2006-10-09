RosUkrEnergo: компания не прекращала поставки газа в Польшу

RosUkrEnergo не прекращала поставки газа в Польшу, они в настоящее время идут в рамках действующего контракта. Об этом сегодня РБК сообщили компании, комментируя заявление польского газового монополиста Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNIG) о том, что со 2 октября 2006 г. приостановлены поставки азиатского газа на территорию Польши. Как пояснили в RosUkrEnergo, сейчас идет анализ сложившейся ситуации с украинскими коллегами, ее детали будут выяснены в ближайшее время.

Напомним, что RosUkrEnergo по существующему контракту транспортирует для Польши через Украину 2,5 млрд куб. м в год, что составляет около 20% от внутреннего потребления страны. Однако сегодня PGNIG заявила о приостановке поставок. При этом там отметили, что не знают причин прекращения подачи газа и сейчас ведут переговоры с RosUkrEnergo для их выяснения.

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