В России напали на приемную ФСБ, погиб сотрудник и посетитель
12:34, 21 апреля 2017Мир
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Нападавшего убили.
Иллюстрация / REUTERS
В российском городе Хабаровск напали на приемную ФСБ. Об этом сообщили в самой службе, пишут "РИА Новости».
Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной. Нападающего убили.
"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по людям, которые находились в приемной", - сообщили в ЦОС ФСБ России.
Вот второй источник сообщает, что Волочаевская перекрыта с Уссурийск ого до Муравьева #Хабаровск что происходит то?) pic.twitter.com/xJ8DbRFf73— Den Smit (@mr_dns) April 21, 2017
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