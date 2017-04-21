В России напали на приемную ФСБ, погиб сотрудник и посетитель

В российском городе Хабаровск напали на приемную ФСБ. Об этом сообщили в самой службе, пишут "РИА Новости».

Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной. Нападающего убили.

"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по людям, которые находились в приемной", - сообщили в ЦОС ФСБ России.