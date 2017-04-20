В Сирии убит российский майор - Reuters
18:14, 20 апреля 2017Мир
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В Сирии убит еще один российский военнослужащий.
Очередной военный РФ погиб в Сирии / REUTERS
В Сирии убит российский военнослужащий, майор Сергей Бордов. Об этом рассказал бывший сослуживец погибшего Вячеслав Павлюченко, передает Reuters.
"Они попали под артиллерийский обстрел. Погибли двое наших российских военных и двое сирийских солдат", - сообщил Павлюченко, при этом имени второго погибшего не назвал.
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По его словам, обстрел произошел во вторник, 18 апреля. Бордов, по данным Reuters служил в ВМФ России.
18 апреля Reuters сообщал, что в Сирии погибли двое российских контрактников — Алексей Сафонов и Владимир Плутинский.
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