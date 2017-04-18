Сирийский фронт Путина: Reuters узнал о гибели двоих российских контрактников

Число погибших в Сирии российских военных за период интенсивных боев за Пальмиру теперь составляет 21 после того, как появилась информация о гибели двоих контрактников.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, основываясь на разговорах с друзьями и родственниками убитых военных РФ, постов в соцсетях, что с конца января по конец марта в боях в Сирии погибли 18 граждан России.

С тех пор была установлена гибель в бою еще троих - Алексея Сафонова, Владимира Плутинского - контрактников и Михаила Нефедова.

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Минобороны России, МИД РФ и российское консульство в Дамаске не ответили на просьбы прокомментировать информацию о гибели военных-контрактников.

41-летний Сафонов погиб в середине марта, рассказал один из его родственников. "Я могу сказать только одно: это произошло в Сирии", — заявил он. Также стало известно, что Сафонов принимал участие в боях на Донбассе.

46-летний Владимир Плутинский жил на юге России. Он был убит под Пальмирой. А его родственник рассказал, что тот умер в сирийской провинции Хомс и якобы не служил на тот момент в армии.

О смерти третьего военного - 27-летнего Нефедова - рассказал его знакомый Александр Пашков. В Reuters Нефедова назвали сотрудником частной военной компании.