Россия впервые показала фото военной базы в Арктике
17:30, 17 апреля 2017Мир
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На базе могут проживать до 150 военнослужащих в течение полутора года.
База построена на острове Александры / Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало фото военной базы "Арктический трилистник", которая была возведена на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике. Соответствующие фото опубликованы на сайте ведомства.
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Военная арктическая база состоит из многих сооружений. Жилой комплекс он имеет четыре этажа: в нем есть комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.
В "трилиснике" могут проживать до 150 военнослужащих в течение полутора года.
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