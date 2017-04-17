Россия впервые показала фото военной базы в Арктике

Министерство обороны РФ показало фото военной базы "Арктический трилистник", которая была возведена на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике. Соответствующие фото опубликованы на сайте ведомства.

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Военная арктическая база состоит из многих сооружений. Жилой комплекс он имеет четыре этажа: в нем есть комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

В "трилиснике" могут проживать до 150 военнослужащих в течение полутора года.