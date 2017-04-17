Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение во взяточничестве и злоупотреблении властью

Отстраненной с должности путем импичмента бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе выдвинули официальное обвинение во взяточничестве, а также в злоупотреблении властью, передает DW.

В то же время обвинение было предъявлено Син Дон Бину, главе Lotte Group, пятой по размеру бизнес-финансовой группы в Южной Корее. Син, как утверждает прокуратура, предлагал Пак и ее доверенному лицу взятку в размере шести миллионов долларов в обмен на государственную лицензию на новую сеть магазинов duty free.

Суд над Пак должен начаться в ближайшие недели и может длиться до шести месяцев. В течение этого времени экс-президент будет оставаться за решеткой.

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Как известно, в декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил президенту импичмент. 10 марта конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе. Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента 31 марта.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Цой Сун Соль. Ее обвиняют в том, что пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, она пыталась вмешиваться в государственные дела, требовала у крупных южнокорейских компаний якобы пожертвования в фонды, но на самом деле с целью личного обогащения. Цой Сун Соль уже предстала перед судом.