Убийца Политковской действовал вместе с сообщницей

Анализируя съемки камер видеонаблюдения в супермаркете "Рамстор" на Фрунзенской набережной, откуда вернулась Анна Политковская незадолго до гибели, следователи пришли к выводу, что у убийцы была сообщница, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Изучив пленку, оперативники обнаружили, что в магазине за Политковской следила женщина примерно 30 лет, среднего роста. Камеры видеонаблюдения в "Рамсторе" также засняли молодого человека ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, одетого во все темное. Именно он позже появился на видеозаписи с камеры, установленной над подъездом дома на Лесной улице, где Политковская снимала квартиру.

На второй пленке хорошо видно, как предполагаемый киллер входит в подъезд и выходит из него после убийства. Хотя черты лица преступника оказались едва различимы, фоторобот помогли составить продавцы аптеки рядом с подъездом, где убили журналистку. Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти обоих подозреваемых, указывает "Коммерсант".

Как рассказал газете "Время новостей" один из следователей, за Политковской довольно долго следили, выясняя маршруты и время поездок, и в день убийства просто "навели" убийцу. Около 16:30 свидетели видели молодого человека в черной куртке, который вышел из подъезда, где произошло убийство, и сел в бордовый автомобиль "Мицубиси".

Подробного описания машины нет, однако очевидцы сообщили, что на нем были номера московского региона. По словам источника газеты, следователи просматривают съемки видеокамер на близлежащих стационарных постах ГИБДД, которые могли зафиксировать этот автомобиль.

Примерно за час до убийства Анны Политковской журналист газеты "Комсомольская правда" заезжал в фирму, расположенную в том же доме. Убирая магнитолу перед выходом из машины, он обратил внимание на человека, стоявшего между аптекой и магазином и старавшегося держаться вне зоны видимости видеокамеры подъезда.

По словам журналиста, мужчина лет 35, славянской наружности и плотного телосложения, "нервно и неоднократно выглядывал на проезжую часть улицы". Подозрительный персонаж был одет в серую приталенную куртку с нагрудными карманами, яркую рубашку красно-оранжевых тонов, серые джинсы и бейсболку. Прокуратура занимается установлением его личности.

Напомним, журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была убита в субботу в 16:10 в подъезде своего дома. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. Предполагаемое оружие убийства нашли на месте происшествия.

Лента.ру