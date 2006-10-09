Северная Корея провела ядерное испытание

КНДР подтверждает, что провела ядерное испытание, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи. Подробностей не сообщается.

По информации южнокорейского агентства «Ренхап» со ссылкой на Министерство обороны, испытание ядерного оружия было, возможно, проведено КНДР в 10.36 по местному времени в районе Хвадэри (Hwadaeri) рядом с городом Кильчжу (Kilju). Источник из Южнокорейского министерства обороны заявил, что его ведомством в это время и в этом районе зафиксирован мощный взрыв, отмечает РИА «Новости». Кильчжу расположен в северо-восточной части КНДР.

Правительство Южной Кореи собирает чрезвычайное заседание, сообщает «Синьхуа».