КНДР на параде представила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа – СМИ

Северная Корея в субботу вероятно продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) во время крупномасштабного военного парада в Пхеньяне на фоне повышения военной напряженности на полуострове.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, огромный грузовик с похожим на ракету объектом прокатился по главной площади столицы перед лидером Ким Чен Ыном и другими высшими должностными лицами коммунистического режима, кадры чего были продемонстрированы по телевидению.

Южнокорейские военные заявили, что они расценивают этот объект как МБР нового типа

«Это может быть новой МБР. Кажется, она больше, чем существующие МБР KN-08 или КН-14», – заявил южнокорейский чиновник.

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Издание сообщает, что КНДР также продемонстрировала различные другие баллистические ракеты, включая баллистическую ракету для субмарины.

Это первый раз, когда закрытая коммунистическая страна открыто представила новое оружие на таком публичном мероприятии, отмечает издание.

В пятницу, 14 апреля, военные Северной Кореи выступили с заявлением, пригрозив «жестким противодействием» в виде уничтожения американских военных баз и президентского комплекса Южной Кореи в случае агрессии против Пхеньяна.

В то же время Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР, при взаимодействии с другими странам, политику «максимального давления» для того, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы.