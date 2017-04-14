"Последние джедаи": опубликован первый трейлер новых "Звездных войн"

В сети появился первый тизер-трейлер нового эпизода легендарной саги "Звездные войны". Видео опубликовано в официальном "Твиттере" франшизы и на канале в YouTube.

Читайте также"Да прибудет с тобой сила": реакция соцсетей и звезд на смерть принцессы Леи - Кэрри Фишер

Этот эпизод снял режиссер Райан Джонсон. Он выйдет в прокат 15 декабря 2017 года.

В этом фильме снялись Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега и другие. Кроме того, восьмой эпизод - последний с участием американской актрисы Кэрри Фишер (Лея), которая умерла 27 декабря 2016 года.