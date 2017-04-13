КНДР может применить химическое оружие - премьер Японии

Северная Корея может располагать возможностями для запуска ракет с химическими боеголовками, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в парламенте. Он заявил, что в регионе растет риск применения отравляющего газа зарина, передает ВВС.

В своем выступлении Абэ отметил, что Япония очень ценит приверженность администрации Дональда Трампа к поддержанию порядка в мире, сообщает японское агентство Киодо.

Однако, продолжил он, в Азиатско-тихоокеанском регионе есть риск применения зарина и оружия массового поражения в целом.

"Существует возможность того, что КНДР уже располагает средствами доставки боеголовок с зарином. Недавно с помощью этого газа были убиты более 100 человек, мы должны четко это понять и принять меры с тем, чтобы они [КНДР] не смогли этого повторить. Нам нужны средства защиты", - сказал Абе.

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В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы".

Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.