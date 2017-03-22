Северная Корея провела очередные неудачные ракетные испытания

Северная Корея провела очередные ракетные испытания, которые завершились неудачей, объявили южнокорейские и американские военные. Согласно Тихоокеанскому командованию США, "судя по всему, ракета взорвалась через считанные секунды после запуска", передает Русская служба Би-би-си.

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В Сеуле подтверждают информацию об осуществленном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа было запущено.

Японское агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что были запущены четыре ракеты, передает РБК.

В последнее время Пхеньян все чаще проводит ракетные пуски - в нарушение санкций ООН. 6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По заявлению властей КНДР, армия отрабатывала ядерные удары по американским базам в Японии. Три ракеты упали в 300-500 километрах от японского полуострова Ога.

После этого новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил возможность военных действий против Северной Кореи.