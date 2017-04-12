После переговоров с Лавровым Тиллерсон согласился встретиться с Путиным

В Москве проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь посольства США в РФ, ссылаясь на российских чиновников, сообщил о встрече Путина и Тиллерсона в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ в Кремле встречается с Тиллерсоном и Лавровым, передает ТАСС.

Песков не сообщил о деталях беседы президента РФ с дипломатами.

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В то же время ранее отмечалось, что Тиллерсон удалил встречу с Путиным из своего рабочего графика визита в Россию. Госсекретарь США Тиллерсон сегодня находится в Москве, где проводил переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНИАН, Путин считает, что уровень доверия между США и Россией на рабочем уровне при новом президенте США Дональде Трампе «деградировал», а не стал лучше.