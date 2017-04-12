Обама, вернись: Путин пожаловался на деградацию отношений с США при Трампе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения при Дональде Трампе ухудшились. Об этом в интервью телеканалу "Мир" сказал глава Российской Федерации, текст которого опубликован на сайте Кремля.

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"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - отметил Путин, отвечая на вопрос, стали ли отношения при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин в Сирии поддерживает "животное", говоря о Башаре Асаде.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Путин заявил, что ему "скучно" слушать обвинения в адрес России и Сирии. Он в очередной раз заявил, что доказательств причастности сирийских войск к химической атаке в Идлибе нет.