В Мексике семь человек погибли при обрушении строящегося паркинга

В результате обрушения на строительстве паркинга в столице Мексики погибли по меньшей мере семь человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

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Обрушение произошло, когда рабочие пытались установить очередную балку. В этот момент бетонные плиты, из которых было построено здание, сложились и рабочие оказались под завалами.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные. По информации представителя спасательной службы, число пострадавших может достигать 20 человек. Также, спасатели не исключают, что под завалами все еще могут находиться люди.