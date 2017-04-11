В Мексике семь человек погибли при обрушении строящегося паркинга

08:56, 11 апреля 2017
Мир
1322

Обрушение произошло, когда рабочие пытались установить очередную балку. 

REUTERS

В результате обрушения на строительстве паркинга в столице Мексики погибли по меньшей мере семь человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Италии обвалился мост: погибла супружеская пара (фото)

Обрушение произошло, когда рабочие пытались установить очередную балку. В этот момент бетонные плиты, из которых было построено здание, сложились и рабочие оказались под завалами

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные. По информации представителя спасательной службы, число пострадавших может достигать 20 человек. Также, спасатели не исключают, что под завалами все еще могут находиться люди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мексика#мехико#обрушение