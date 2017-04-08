Обвал дома в Польше: количество жертв возросло до 5 человек, в том числе двое детей

В результате обрушения жилого дома в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве 5 человек погибли, в том числе двое детей, и еще 4 госпитализированы, передает Радио Польша.

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Трагедия случилась, предположительно, из-за взрыва газового баллона.

По словам пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниеля Мухи, пока рано говорить о возможных причинах завала здания.

«Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить место нахождения людей и достать их из-под завалов. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Для нас это приоритетная задача», - сказал он.

Известно, что во время завала в доме находились по крайней мере 15 человек. В настоящий момент эта цифра уточняется. На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательных группы и 5 вертолетов неотложной медицинской помощи. Разрушение дома составляет 80%.