Студент метнул ботинок в премьер-министра Китая

08:48, 03 февраля 2009
Мир
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Китайский премьер вслед за американским президентом также получил ботинок. Вэнь Цзябао выступал в кембриджском университете, когда один из студентов бросил в него обувью. 

Ботинок пролетел в метре от главы китайского кабинета министров. Полиция задержала метальщика, ему выдвинули обвинение в нарушении общественного покоя. Новую моду в мировом протесте положил иракский журналист, который недавно бросил обувью в американского президента Джорджа Буша, когда тот посещал Ирак.

 

5 канал

 

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