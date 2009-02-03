Студент метнул ботинок в премьер-министра Китая

Китайский премьер вслед за американским президентом также получил ботинок. Вэнь Цзябао выступал в кембриджском университете, когда один из студентов бросил в него обувью.

Ботинок пролетел в метре от главы китайского кабинета министров. Полиция задержала метальщика, ему выдвинули обвинение в нарушении общественного покоя. Новую моду в мировом протесте положил иракский журналист, который недавно бросил обувью в американского президента Джорджа Буша, когда тот посещал Ирак.

5 канал