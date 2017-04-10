В России отреагировали на возможность введения США новых санкций
РФ не нравится идея введения новых санкций со стороны США.
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на возможность введения новых санкций США против России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - заявляет Пушков.
Член Совета Федерации уверен, что в таком случае американский президент заслужит аплодисменты американского сенатора Джона Маккейна, но "взорвет последний шанс на диалог" с РФ.
Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции пр.России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет посл. шанс на диалог.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2017 г.
Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что новые санкции против России со стороны США возможны в случае, если такое предложение получит двухпартийную поддержку.