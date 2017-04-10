В России отреагировали на возможность введения США новых санкций

09:09, 10 апреля 2017
Мир
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РФ не нравится идея введения новых санкций со стороны США.

США могут ввести новые санкции против России / REUTERS

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на возможность введения новых санкций США против России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - заявляет Пушков.

Член Совета Федерации уверен, что в таком случае американский президент заслужит аплодисменты американского сенатора Джона Маккейна, но "взорвет последний шанс на диалог" с РФ.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что новые санкции против России со стороны США возможны в случае, если такое предложение получит двухпартийную поддержку. 

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Теги: #США#Россия#санкции#Пушков