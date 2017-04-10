В России отреагировали на возможность введения США новых санкций

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на возможность введения новых санкций США против России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России", - заявляет Пушков.

Член Совета Федерации уверен, что в таком случае американский президент заслужит аплодисменты американского сенатора Джона Маккейна, но "взорвет последний шанс на диалог" с РФ.

Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции пр.России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет посл. шанс на диалог. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2017 г.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что новые санкции против России со стороны США возможны в случае, если такое предложение получит двухпартийную поддержку.