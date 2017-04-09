В Сенате США допустили возможность введения новых санкций против России

Новые санкции против России со стороны США возможны в случае, если такое предложение получит двухпартийную поддержку. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, передает «Голос Америки».

"Если администрация [Трампа] считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего-то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал Макконнелл, отвечая на вопросы.

Макконелл заявил, что "желает поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада».

В то же время, издание The Hill, пишет, что двухпартийная группа сенаторов, включая главу комитета по вопросам вооруженных сил Джоном Маккейном и высокопоставленным членом комитета по международным отношениям демократом Бенджамином Кардином в начале этого года предложили новые санкции против России. И хотя законопроект уже имеет поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

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При этом сенаторы обдумывают реакцию на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, продолжение воинские действий на востоке Украины и поддержку режима Асада.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, запланированный на 10 апреля.

«Я не полечу в Москву в понедельник, 10 апреля. Мой приоритет – переговоры с партнерами по «Группе семи» в отношении Сирии и поддержки Россией Асада», – отметил Борис Джонсон в своем Twitter.