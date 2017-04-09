Вероятный смертник в метро Петербурга увлекся исламом после поездки в Турцию - СМИ

Акбаржон Джалилов, которого называют предполагаемым исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга, начал увлекаться исламом после поездки в Турцию. Об этом сообщили два источника, знакомые с Джалиловым, пишет Reuters.

Источники сообщили, что возможно Джалилов переезжал из Турции в соседнюю Сирию, однако не уверены в этой информации.

Читайте такжеПетербургский террорист мог обучаться в рядах ИГИЛ в Сирии - росСМИ

При этом издание отмечает, что если Джалилов действительно был в Сирии, то обнаружится огромный пробел в борьбе России с терроризмом.

Ведь, как известно, российские антитеррористические процедуры основываются на идентификации каждого человека, который имел связи с боевиками ИГИЛ в Сирии. Таким людям запрещено возвращаться в Россию, ненадежных личностей также арестовывают.

Как сообщал УНИАН ранее, личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро, подтвердили экспертизой ДНК.

Ранее СК РФ назвал имя и дату рождения лица, совершившего теракт, - Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года. Эти данные совпадают с данными на странице Джалилова, до которого дозвонились журналисты "Росбалта". Только в профиле, вероятно, указано сокращенное имя: не Акбаржон, а Акбар. При этом фото Следственный комитет РФ не опубликовал.