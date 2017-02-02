СМИ сообщили о намерении Беларуси выйти из союза с Россией

Об этом со ссылкой на источник сообщило российское информационное агентство REGNUM.

Издание отмечает, что в Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Беларуси.

«Вместе с тем всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу «экономической войны», то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет», – говорится в публикации.

При этом, как отметил источник ИА REGNUM, при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики центрального руководства.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 февраля глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.

МИД Беларуси отреагировал на создание пограничной зоны, заявив, что Россия не предупреждала об этом.

В России создание пограничной зоны на границе с Беларусью объяснили решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан Евросоюза и США.