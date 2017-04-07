Трамп: ракетный удар по Сирии отвечает интересам нацбезопасности США

Трамп подтвердил, что 7 апреля, отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой правительственные войска Асада осуществили химическую атаку в провинции Идлиб.

По его словам, это решение отвечает "интересам национальной безопасности" США, сообщает Reuters.

"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил президент США в телеобращении.

"Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН", - пояснил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".