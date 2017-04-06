Трамп допускает военный ответ США на химическую атаку в Сирии - СМИ

Президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По данным источника, пока точного решения по этому поводу нет. Возможность военного ответа Трамп обсуждает с министром обороны США Джеймсом Маттисом, на мнение которого, как отметил источник, полагается.

Источники также сообщили CNN, что Минобороны США ознакомило Белый дом с планом нанесения ударов по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием.

Как уточняет CBS News, Маттис может предложить Трампу нанести удары крылатыми ракетами по Сирии с дислоцированных в регионе кораблей ВМС США.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".