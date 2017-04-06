"Ответка Путина": Россию охватят антитеррористические митинги "по просьбам трудящихся"

В регионах России полным ходом идет подготовка к антитеррористическим митингам, которые состоятся в субботу. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия пройдут уже сегодня. Мэрия столицы РФ согласовала акцию на Манежной площади. СМИ отмечают, что Кремль открестился от организации митингов. А в Госдуме заявляют, что никакого завинчивания гаек не будет.

Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил газете «Коммерсантъ», что, несмотря на требования законодательства (уведомление о проведении митинга подается за 10–15 дней до даты проведения), митинг на Манежной был согласован с мэрией, а «ГУВД непосредственно обеспечит охрану общественного порядка и безопасность».

Глава МФП Михаил Антонцев сказал изданию, что акция «Питер, мы с тобой» начнется в 17 часов, «сбор будет на Манежной площади и площади Революции». Также акции пройдут в Санкт-Петербурге и Казани. В остальных городах акции, как и планировалось изначально, пройдут в субботу, 8 апреля. «Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ»,- рассказывал изданию собеседник, близкий к аппарату правительства.

Ранее идею проводить такие митинги раскритиковали эксперты и оппозиционеры. Так, экс-сотрудник АП, политтехнолог Андрей Колядин отметил, что «любая принудиловка в законный выходной унижает достоинство бюджетника», а председатель «Яблока» Эмилия Слабунова назвала желание «провести по инициативе сверху» митинги против терроризма «идеей сомнительной законности».

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Кремль по традиции открестился от организации подобных мероприятий, пишет «Независимая газета». Точно так же было и в 2012 году, когда в пику протестам оппозиции тоже собирались многотысячные митинги сторонников власти, организаторами которых были разного рода структуры, откликавшиеся на «просьбы трудящихся».

И сейчас где-то митинги заявляет «Молодая гвардия «Единой России», а, к примеру, в Тамбове - Российские студенческие отряды, в Красноярске же - «Боевое братство». В итоге получится красивая телекартинка, которую можно будет пустить по центральным телеканалам, показывая, что в борьбе против терроризма общество сплотилось вокруг действующей власти. А значит, недавние уличные успехи оппозиционеров ничего не стоят. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков почти синхронно заявили вчера, что никакого завинчивания гаек не будет.

Эти заявления прозвучали в ответ на опасения, что теракт опять будет использован как повод для ограничения политических прав граждан. Песков заметил, что и ныне действующих антитеррористических законов вполне достаточно.

Однако обычно всегда, когда после какого-то теракта появляется масса упреков в адрес спецслужб, они отвечают на них призывом дать им еще больше полномочий. Законодательные изменения уже начались.

В Госдуме подготовлены поправки в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного лишения свободы. Вчера же в первом чтении был принят законопроект, расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы охраны. Есть идеи и более радикальные - уже предложено ввести мораторий на протестные митинги, чтобы не раскачивать страну изнутри.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте.

По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших. Ранее СК РФ назвал имя и дату рождения лица, совершившего теракт, - Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года. Эти данные совпадают с данными на странице Джалилова, к которому дозвонились журналисты "Росбалта". Только в профиле, вероятно, указано сокращенное имя: не Акбаржон, а Акбар. При этом фото следственный комитет РФ не опубликовал.