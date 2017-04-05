"Мобилизация бюджетников": Кремль решил провести митинги против терроризма - СМИ

Власти РФ готовятся провести 8 апреля митинги "против терроризма" во всех крупных городах страны. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в партии "Единая Россия" и нескольких регионах РФ.

Несколько региональных администраций России подтвердили изданию, что уже занимаются организацией акций. В митингах должны принять участие все парламентские партии.

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"Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей — доказать, что это не так", - заявил собеседник в администрации одного из регионов России.

Другой источник пояснил, что митинги будут организованы "стандартным" способом: российские власти "мобилизуют бюджетников". В качестве желательной явки называют цифру в 4 - 4,5 тысяч участников.

"Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ", - цитирует газета источник, близкий к администрации президента РФ. По его словам, митинги планируется провести "особенно там, где прошли акции протеста" 26 марта.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Москве в ходе массовой акции протеста против коррупции было задержано не менее 1030 человек. Комментируя антикоррупционные митинги, президент РФ Путин вспомнил об "арабской весне" и Евромайдане, заявив, что эти события "привели к хаосу".

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.