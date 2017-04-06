Петербургский террорист мог обучаться в рядах ИГИЛ в Сирии - росСМИ

Правоохранительные органы РФ проверяют информацию о том, что Акбаржон Джалилов, которого ранее назвали исполнителем теракта в метро в Санкт-Петербурга, обучался в рядах ИГИЛ на территории Сирии в 2015-2016 годах. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на источник.

29 ноября 2015 года он (Джалилов) улетел из Санкт-Петербурга в Стамбул, откуда, по предварительным данным, мог перебраться в Сирию для обучения в рядах приверженцев террористической организации "Исламское государство", - сказал источник. По его словам, Джалилов после вылета за границу долгое время отсутствовал в России.

Как сообщает "Коммерсант", официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что в ходе обыска в квартире на Гражданском проспекте, которую около месяца назад снял Джалилов, были найдены двухсторонний скотч, фольга и "другие предметы", аналогичные тем, что были обнаружены в конструкции обезвреженной бомбы. По данным издания, находки свидетельствуют о том, что оба СВУ были изготовлены Джалиловым именной в этой квартире.

По одной из версий, которую СКР сейчас проверяет при содействии Комитета национальной безопасности Киргизии (КНБК), этнический узбек Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки "Туахид валь-джихад", которая действует в Сирии.

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По данным КНБК, в нее входят сотни узбеков, в том числе проживавших в Ошской области Киргизии. В прошлом году в области была проведена масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков, которые активно вербовали в группировку новых участников, а также готовили теракты.

"После этого Ошский суд, удовлетворив требование прокуратуры, признал "Туахид валь-джихад" террористической организацией, запретив ее деятельность. Однако, уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать интернет", - отмечается в сообщении.

По данным источников издания, съездив месяц назад в родной Ош, Джалилов мог начать активно контактировать со своими земляками-радикалами. А попав под их влияние, возможно, получил от них и инструкции по подготовке двойного теракта в метро.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.

Ранее СК РФ назвал имя и дату рождения лица, совершившего теракт, - Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года. Эти данные совпадают с данными на странице Джалилова, к которому дозвонились журналисты "Росбалта". Только в профиле, вероятно, указано сокращенное имя: не Акбаржон, а Акбар. При этом фото следственный комитет РФ не опубликовал.