Димон не ответит: Спикер Госдумы РФ отверг инициативу коммунистов о проверке фильма Навального

В среду, 5 апреля, Госдума рассмотрит предложенное депутатами от КПРФ протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК​) Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двоих участников заседания с​овета Госдумы, на котором обсуждалась инициатива коммунистов.

Читайте такжеПодросток, ставший лицом протеста в Москве, оказался сыном экс-депутата Госдумы

По этим данным, против поручения на заседании выступил спикер Думы Вячеслав Володин. Спикер считает, что «поддержать поручение - значит поддержать Навального».

Володин сказал депутатам, что не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию».

По словам источника РБК, Володин считает, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю».

Спикер сказал, что «у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб», рассказал РБК участник заседания.

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ.

По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

В Москве, по официальным данным, на акции против коррупции было задержано более 500 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных больше тысячи.

Протесты под лозунгом "Димон ответит" были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости руководителя правительства Дмитрия Медведева.

По данным, полученным командой Навального, связанные с Медведевым фонды получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.