Командование армии Асада отвергает причастность к химической атаке в Идлибе - Reuters

Командование сирийской правительственной армии отвергает причастность к совершению предполагаемой химической атаки в северо-западной провинции Идлиб в Сирии, жертвами которой стали десятки людей. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеКак Россия стала мишенью №1 для джихадистов - Politico

"Мы полностью отрицаем применение сегодня каких-либо химических или токсичных материалов в городе Хан-Шейхун, и армия не применяла и не будет применять где и когда-либо ни в прошлом, ни в будущем", - говорится в заявлении сирийской правительственной армии.

По сообщениям, в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла самая смертоносная химическая атака против гражданских граждан с августа 2013 года, когда из-за применения газа зарин были убиты сотни гражданских лиц в пригороде Дамаска - Гуте.

Как сообщал УНИАН, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате возможной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 человек, включительно с 11 детьми.

Сирийское правительство постоянно отрицало применение химического оружия.

Если эта информация будет подтверждена, это будет одна из самых смертоносных атак в Сирии с начала гражданской войны в этой стране шесть лет назад.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил, что 67 человек погибли и еще 300 получили ранения. Одновременно прооппозиционный телеканал Orient News сообщил, что количество жертв составляет 100 человек.