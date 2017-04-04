После газовой атаки по больнице в сирийском Идлибе нанесен авиаудар – СМИ

По больнице в сирийской провинции Идлиб, где находятся предполагаемые жертвы химической атаки, нанесен авиаудар.

Об этом сообщили арабской службе Би-би-си работники медицинского учреждения.

Ранее базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, ссылаясь на данные сирийских активистов, что в результате газовой атаки в Идлибе погибли не менее 58 человек.

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В сообщении отмечалось, что это сделали сирийские войска или российская авиация.

Представители службы скорой помощи в городе Хан-Шейхун заявили, что многие пострадавшие остаются на улицах города, большинство из них дети. Врачи также сообщили, что люди умирали от удушья.

Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке.