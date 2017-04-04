В убийстве работников ГПС в России обвинили радикальных исламистов (фото)

В Астрахани в ночь на 4 апреля убили двух инспекторов ДПС. Около полуночи полицейские приехали к магазину «Магистраль» на окраине города, где столкнулись «Газель» и Nissan March. Нападение на полицейских произошло, когда они оформляли ДТП, как сообщает "Медуза".

На видео, снятом в автомобиле инспекторов, видно, что они сидят в автомобиле с бородатым мужчиной и заполняют документы. Затем мужчина выходит, через несколько секунд в полицейских стреляют неизвестные, а потом вытаскивают тела из автомобиля. В результате нападения погибли Владимир Дьяконов и Дмитрий Школьников. Нападавшие (по предварительным сведениям, их было четверо) забрали табельное оружие и скрылись.

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В розыск объявили семь человек (по другим данным, восемь). Фотографии и имена семерых подозреваемых опубликовал Следственный комитет России. Как заявил астраханский губернатор Александр Жилкин, нападение на полицейских совершили радикальные исламисты. Он уверяет, что те намеренно спровоцировали ДТП.

По данным источника издания «Астрахань 24», утром 4 апреля полицейские нашли «Газель» преступников и задержали несколько человек. Автомобиль с дагестанскими номерами обнаружили в районе села Веселая Грива в 50 километрах от места нападения на полицейских. По сведениям того же издания, один из подозреваемых задержан; кто именно, неизвестно. СМИ сообщают о задержании четверых подозреваемых. Известно, что один из них работал водителем маршрутки.