Бомбу в метро Петербурга мог взорвать пассажир - СМИ

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружены в вагоне поезда, передает российский Life.

"Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложено, что совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда" — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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По ее словам, личность предполагаемого террориста установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.