Теракт в Петербурге: росСМИ уже начинают раскручивать версию о "националистах из ближнего зарубежья"

18:54, 03 апреля 2017
Мир
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О каких именно "националистах" идет речь, источник издания не уточнил.

Госпитализация пострадавших в результате взрыва / REUTERS

Взрыв в петербургском метро устроили экстремисты, полагают источники "Коммерсанта".

По их словам, акция была устроена экстремистами, причем не обязательно из "Исламского государства". За атакой могли стоять "националисты из ближнего зарубежья". О ком именно идет речь, источник СМИ не уточнил.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек.

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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метро#взрыв#Санкт-Петербург