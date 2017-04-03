Теракт в Петербурге: росСМИ уже начинают раскручивать версию о "националистах из ближнего зарубежья"

Взрыв в петербургском метро устроили экстремисты, полагают источники "Коммерсанта".

По их словам, акция была устроена экстремистами, причем не обязательно из "Исламского государства". За атакой могли стоять "националисты из ближнего зарубежья". О ком именно идет речь, источник СМИ не уточнил.

Читайте такжеТеракт в Петербурге: камеры "поймали" вероятного организатора взрыва

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек.