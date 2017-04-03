Теракт в Петербурге: росСМИ уже начинают раскручивать версию о "националистах из ближнего зарубежья"
18:54, 03 апреля 2017Мир
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О каких именно "националистах" идет речь, источник издания не уточнил.
Госпитализация пострадавших в результате взрыва / REUTERS
Взрыв в петербургском метро устроили экстремисты, полагают источники "Коммерсанта".
По их словам, акция была устроена экстремистами, причем не обязательно из "Исламского государства". За атакой могли стоять "националисты из ближнего зарубежья". О ком именно идет речь, источник СМИ не уточнил.
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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.
Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге