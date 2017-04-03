Взрыв в Санкт-Петербурге: погибли 10 человек, 47 пострадали

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек, передает РИА Новости.

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Семь умерли на месте, один скончался в "скорой помощи", еще двое — в больнице. 47 человек, по ее данным, пострадали. Состояние шестерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Десятки получили ранения.