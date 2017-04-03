Разведка Литвы заявила о способности РФ за 24-48 часов начать боевые действия против стран Балтии

Россия продолжает наращивать военные силы на границе со странами Балтии и на сегодняшний день способна в течение 24-48 часов начать боевые действия против них.

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Об этом говорится в совместном отчете Государственного департамента безопасности Литвы и департамента военной разведки Минобороны, в котором дается оценка угроз национальной безопасности, сообщает Delfi.

Литовская разведка выразила озабоченность заметным укреплением режима Владимира Путина. Главная цель Кремля в этом году, по мнению спецслужб, – обеспечить стабильность режима и создать благоприятные условия для переизбрания Путина на новый срок.

"Усиление процессов внутреннего контроля повышает вероятность того, что Россия будет проводить агрессивную внешнюю политику, которая эффективно компенсирует потенциальное общественное недовольство социально-экономической ситуацией", - говорится в докладе.

Согласно докладу, наиболее острой проблемой России является даже не финансирование перевооружения, а нехватка кадров - в течение нескольких лет Западный военный округ РФ должен сформировать три новых бригады, но им не хватает людей.

Пока Россия решает проблему путем формирования батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из 700-800 военных с хорошей подготовкой. Число таких групп быстро растет - в 2015 году их было 66, в прошлом году - 96, а в этом году - 115. В следующем году это число планируется увеличить до 125 батальонных тактических групп, которые будут иметь поддержку артиллерии и танковых войск.

Кроме того, происходит дальнейшее укрепление российской военной группировки в Калининградской области, где на постоянной основе развернуты ракетные комплексы "Искандер", корветы с крылатыми ракетами "Калибр", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", часть из которых может атаковать цели и на земле.

Авторы доклада приходят к выводу, что проведение рядом с прибалтийскими границами крупномасштабных "внезапных" учений означает, что Россия ориентируется на быстрые военные действия.

"Россия на данный момент способна начать боевые действия против стран Балтии в течение 24-48 часов. Россия стремится создать в регионе военный потенциал, с которым можно будет выполнить военную операцию без длительного подготовительного периода, ограничивая способность противника эффективно реагировать", - говорится в докладе.

Литовская разведка отдельно подчеркивает проведении белорусско-российских учений "Запад-2017", которые запланированы на сентябрь, и утверждает, что "вполне вероятно, что число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО".