Путин предупреждал Януковича, что отберет Крым и Донбасс - Москаль

Президент Российской Федерации Владимир Путин предупреждал беглеца Виктора Януковича, что отберет Крым и восток Украины. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Когда должны были ехать подписывать соглашение, Путин сказал: "Никогда границы России не будут вместе с границами ЕС и НАТО". Тебе (Виктору Януковичу - УНИАН.) надо деньги – вот 3 миллиарда. Это те, что он дал, но выбросил на ирландскую биржу... Он сказал: "На, бери 3 миллиарда, иди руководи, но, только ты попытаешься что-то подписать, я забираю Крым, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Запорожскую области", - рассказал Москаль, ссылаясь на слова источника, близкого к бывшему окружению Януковича.

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Также глава Закарпатской ОГА вспомнил, что Путин не любил Януковича, а последний постоянно думал, как сблизиться с главой РФ.

"Это было ему (Януковичу - УНИАН.) сказано, и он пришел весь белый, собрал людей. Было там четыре человека. Вот один из четырех мне об этом сказал, что он настолько был испуган, что уже не хотел ни в Европу идти, ни в НАТО, ни ассоциации", - подчеркнул Москаль.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.