В Лондоне задержали 14 человек во время марша против терроризма

Полиция Лондона задержала 14 человек в результате столкновений представителей ультра-правых групп и антифашистов в ходе "марша против терроризма", который прошел в субботу в британской столице, сообщает Новое время.

Согласно сообщению, около 300 человек из ультраправых организаций "Лига английской обороны" и "Британия прежде всего" начали марш от Трафальгарской площади, а после были встречены активистами антифашистских групп.

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Крупных столкновений удалось избежать благодаря полицейским, которым удалось развести активистов в разные стороны.

Данная акция националистов была посвящена выражению протеста в связи с терактом, который произошел в марте на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Напомним, в среду, 22 марта, в центре Лондона, мужчина совершил нападение на полицию и прохожих недалеко от парламента Великобритании, полиция квалифицировала произошедшее как теракт.