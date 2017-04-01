У Путина прокомментировали расследование о "тайной империи" Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о недвижимости, которой предположительно пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Новая газета со ссылкой на интервью ABC News.

Журналист спросил у Пескова, как российский премьер Дмитрий Медведев "на государственную зарплату" может себе позволить "яхты, особняки и виллы", которые, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), есть у чиновника.

Песков подчеркнул, что все госслужащие декларируют свои доходы и отчитываются перед спецслужбами.

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"Мы все – те, кто работает на государство, — каждый год подаем декларации о доходах. Их проверяют специальные органы, которые осуществляют двойной контроль. Поэтому те популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе от разных активистов — они не соответствуют действительности, потому что они [активисты] просто не располагают той информацией, которая доступна специальным службам", — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.