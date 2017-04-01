Песков назвал массовые задержания в РФ 26 марта "обычной практикой"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения чиновников в коррупции "популистскими" и не "соответствующими действительности".

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Как передает «Радио Свобода» в интервью американскому телеканалу ABC Песков подчеркнул, что все доходы государственных чиновников в России "очень прозрачны" для тех органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией. При этом он прямо не упомянул расследование Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева.

Комментируя массовые акции 26 марта, Песков назвал согласованные с властями протесты законными, а несанкционированные - незаконными, как это было на Тверской улице в Москве. Массовые задержания на этой акции чиновник считает "обычной практикой".