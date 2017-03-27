В Москве число задержанных участников протеста превысило тысячу человек - правозащитники

По предварительным данным организации ОВД-Инфо, которая занимается мониторингом политических преследований, в Москве 26 марта на Тверской улице и около было задержано 1030 человек. Их развезли по 51 разным отделениям полиции. На данный момент еще не все задержанные отпущены из ОВД: как минимум 120 человек по прежнему остаются в отделениях.

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По информации правозащитников, как минимум в 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета РФ — по отдельным данным, в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции на Тверской улице (СК возбудил уголовное дело по 317 ст. УК). При этом задержанным задавали и вопросы по поводу целей посещения протестной акции и получали ли они сами травмы в ходе задержания.

"Большинство уже отпущенных из отделений задержанных оформили по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Им предстоят судебные разбирательства", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли от 10 до 30 тыс. человек. По неофициальным данным, на акцию в вышли Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.

В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП Рф (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом ранее сообщалось, что некоторых задержанных допрашивают сотрудники Следственного комитета. Это может связано с уголовным делом о нападении на полицейского во время протестной акции.