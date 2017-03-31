Тиллерсон заявил об основополагающей роли НАТО в противодействии российской агрессии

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что НАТО должно играть основополагающую роль в противодействии российской пропаганде и агрессии.

Об этом Тиллерсон сказал на встрече глав МИД стран-членов Альянса в Брюсселе, сообщается на сайте Госдепа.

В начале выступления госсекретарь подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов Америки Cевероатлантическому альянсу. «НАТО по-прежнему остается основой для трансатлантической безопасности», - заявил он.

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«Этот Альянс восстал из пепла Второй мировой войны, и в течение более полувека необходимы были предупредительные меры против общих угроз. Наша связь остается важной для того, чтобы встретить вызовы национальной и международной безопасности в условиях все более нестабильного мира», - отметил Тиллерсон.

По его убеждению, террористическая организация «Исламское государство» представляет угрозу для всех стран-членов Альянса и его партнеров, и победа над «Исламским государством» должна быть приоритетом для НАТО.

«НАТО также имеет основополагающее значение для противодействия как ненасильственным, так и насильственным действиям, российской агитации и российской агрессии», - подчеркнул Тиллерсон.

Он заверил, что «США полны решимости обеспечить возможность Альянса для поддержки нашей коллективной обороны. Мы понимаем, что угроза в отношении одного из нас является угрозой против всех нас, и мы будем реагировать соответствующим образом. Мы будем поддерживать соглашения, которых мы достигли, чтобы защитить своих союзников».

Тиллерсон подчеркнул, что Альянс должен «быть бдительным в укреплении восточной обороны НАТО».