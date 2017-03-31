Госсекретарь США прибыл на встречу НАТО в Брюсселе: союзники обсудят давление на Россию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Брюссель, где 31 марта проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Как передает «Радио Свобода», эта встреча была перенесена на более ранний срок, чтобы Тиллерсон смог принять в ней участие.

В Госдепартаменте сообщили, что Тиллерсон будет настаивать на увеличении членами альянса расходов на оборону и обсудит с союзниками давление на Россию с целью соблюдения Москвой условий Минских соглашений о прекращении конфликта на востоке Украины.

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Встреча министров является подготовительной к назначенному на 25 мая саммиту НАТО, который планирует посетить президент США Дональд Трамп. Ранее многих союзников США по НАТО обеспокоили предвыборные заявления главы Белого дома, который называл альянс «устаревшим» и изъявлял желание иметь более тесные отношения с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 марта отверг опасения, что Трамп не настолько предан вопросам трансатлантической безопасности, как его предшественники.

Как сообщал УНИАН, 21 марта агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников проинформировало, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить первую встречу с министрами иностранных дел НАТО, чтобы остаться дома для визита президента Китая и поездки в Россию позже в апреле.

Отметим, министр иностранных дел Павел Климкин 31 марта посетит Брюссель для участия в заседании Комиссии Украина-НАТО, которая пройдет в рамках заседания глав МИД государств-членов Альянса.