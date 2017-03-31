В Нью-Йорке произошел мощный взрыв (фото)
17:30, 31 марта 2017Мир
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Взрыв произошел в подземном коллекторе.
В районе Манхэттен в Нью-Йорке неподалеку от Юнион-сквер утром в пятницу прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в подземном коллекторе, но он был такой силы, что у книжного магазина неподалеку разбились стекла витрин, сообщает The Daily Mail.
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Жители окрестных домов были эвакуированы, однако сообщений о травмах не поступало. Чиновники не сказали, что стало причиной взрыва, однако на месте происшествия присутствовали машины поставщика городского газа.
Пожарные выясняют причину происшествия.
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