В Нью-Йорке произошел мощный взрыв (фото)

В районе Манхэттен в Нью-Йорке неподалеку от Юнион-сквер утром в пятницу прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в подземном коллекторе, но он был такой силы, что у книжного магазина неподалеку разбились стекла витрин, сообщает The Daily Mail.

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Жители окрестных домов были эвакуированы, однако сообщений о травмах не поступало. Чиновники не сказали, что стало причиной взрыва, однако на месте происшествия присутствовали машины поставщика городского газа.

Пожарные выясняют причину происшествия.

Ранее во Франции прогремел взрыв на АЭС.