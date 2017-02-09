Взрыв на французской АЭС: стали известны причины инцидента

19:15, 09 февраля 2017
Мир
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Местные власти озвучили предварительную причину инцидента на атомной электростанции Фламанвиль.

АЭС Фламанвиль / Иллюстрация REUTERS

Согласно сообщению, взорвался вентилятор. Отмечается, что это механическая проблема. Он начал перегреваться и это спровоцировало пожар и дым. Об этом сообщает Ouest-france.fr.

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Уточнено, что в результате инцидента у пятерых человек диагностировали легкую степень отравления. Власти исключили умышленные действия по повреждению оборудования.

Угрозы радиоактивного заражения нет

Как известно, АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.

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Теги: #пожар#Франция#АЭС