Взрыв на французской АЭС: стали известны причины инцидента

Согласно сообщению, взорвался вентилятор. Отмечается, что это механическая проблема. Он начал перегреваться и это спровоцировало пожар и дым. Об этом сообщает Ouest-france.fr.

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Уточнено, что в результате инцидента у пятерых человек диагностировали легкую степень отравления. Власти исключили умышленные действия по повреждению оборудования.

Угрозы радиоактивного заражения нет.

Как известно, АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.