Взрыв на французской АЭС: стали известны причины инцидента
19:15, 09 февраля 2017Мир
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Местные власти озвучили предварительную причину инцидента на атомной электростанции Фламанвиль.
АЭС Фламанвиль / Иллюстрация REUTERS
Согласно сообщению, взорвался вентилятор. Отмечается, что это механическая проблема. Он начал перегреваться и это спровоцировало пожар и дым. Об этом сообщает Ouest-france.fr.
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Уточнено, что в результате инцидента у пятерых человек диагностировали легкую степень отравления. Власти исключили умышленные действия по повреждению оборудования.
Угрозы радиоактивного заражения нет.
Как известно, АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.
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