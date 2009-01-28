Новым директором Газпрома может стать бывший немецкий разведчик. Это знакомый премьер-министра РФ Владимира Путина и управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг. Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник правительства, один из знакомых руководителя Nord Stream и менеджер Газпромбанка.

Варниг, ранее бывший сотрудником главного разведывательного управления ГДР, будет номинирован в новый совет директоров «Газпрома», переизбрание которого назначено на 26 июня. Как стало известно «Ведомостям», кандидатуру 53-летнего Варнига собирается выдвигать сам «Газпром».

Окончательно список кандидатов будет сверстан только в конце недели, а утверждать их нынешние директора будут 4 февраля. Представители «Газпрома» и Варнига от комментариев отказались.

Эхо Москвы