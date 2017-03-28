Пентагон: амбиции Кремля на Ближнем Востоке выходят далеко за пределы Сирии - СМИ

В Соединенных Штатах Америки выражают убеждение, что амбиции Российской Федерации на Ближнем Востоке выходят далеко за пределы Сирии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников из Пентагона.

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Представители Пентагона все больше обеспокоены усилением российских военных и дипломатической активностью РФ от Афганистана до Ливии, которая, по мнению американских должностных лиц, направленна на расшатывание позиций США и НАТО.

В частности, сообщается, что Москве за некоторые действия выдвигаются обвинения в отправке тайных агентов для поддержки вооруженных формирований в Ливии и в обеспечении политической легитимизации радикального исламского движения Талибан в Афганистане. Также предполагается, что Россия может быть вовлечена в осуществление определенных поставок в поддержку талибов.

Кроме того, сказано, что эти шаги добавляются к очевидной отправке Россией военных самолетов и кораблей в Сирию, чтобы противостоять политическим оппонентам президента Сирии Башара аль-Асада, который является союзником России.

"На мой взгляд, они пытаются усилить свое влияние в этой критически важной части мира", - сказал ранее на заседании комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил генерал Джозеф Вотел, который осуществляет надзор за американскими силами в регионе Ближнего Востока.

Военные командиры и аналитики считают, что усилия Москвы направлены на получение преимущества благодаря геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, восстановление роли России как основного игрока в регионе и расширение ее роли на мировой арене.